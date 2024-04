Das Signa-Projekt in der Wiener Mariahilferstraße wurde nach der Hollywood-Diva Hedy Lamarr benannt.

Nicht nur das Signa-Konglomerat von Rene Benko war selbst für Experten stets schwierig zu durchschauen, sondern auch die Insolvenzen einzelner Signa-Gesellschaften. In Österreich steht das Immobilienunternehmen mit zwölf Insolvenzen in Verbindung, in Deutschland mit mehr als 100.