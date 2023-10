Matthew Ziebarth: "Silicon Valley ist kein Ort, sondern eine Einstellung"

Das Unternehmerduo beim Auftritt bei den Digital Days der OÖNachrichten in Linz.

"Deine Mentorin in der Tasche": Unter diesem Motto gründeten Kosima Kovar und Matthew Ziebarth im März 2021 ihr Start-up Ada Growth. Via App werden Frauen mit zweiminütigen Videoinhalten versorgt, die sie dabei unterstützen sollen, ihre Sichtbarkeit im Berufsalltag zu erhöhen – unabhängig von beruflicher Position oder Branche. Bei den Digital Days der OÖN in Linz traten Kovar und Ziebarth als Keynote Speaker auf.