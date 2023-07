Maßanfertigungen aus der Messerschmiede

Vor rund einem Jahr stand Michael Ziegelböck an einem beruflichen Scheideweg: Als technischem Angestellten winkte ihm eine Beförderung in eine führende Position. Auf der anderen Seite war da die Idee, sich als Messerschmied selbstständig zu machen. Der heute 28-Jährige aus Haag am Hausruck hatte schon einige Jahre zunächst hobbymäßig und dann nebenberuflich in seiner eigenen kleinen Messerschmiede gearbeitet.