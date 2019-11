Am Mittwoch erfolgte die Information der Belegschaft im Werk im St. Valentin. In dem Großanlagenwerk, in dem vor allem Anlagen für Automotiv-Kunden gebaut werden, werden 50 Leasing-Arbeiter kurzfristig ihre Jobs verlieren. Entsprechende OÖN-Informationen bestätigt eine Unternehmenssprecherin. Damit zieht der Maschinenbauer verhältnismäßig wenig einschneidende Personalmaßnahmen angesichts des Markteinbruchs.