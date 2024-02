Marokko, das am meisten unterschätzte Land Afrikas für Europas Industrie

Die Prestige-Moschee in Casablanca bietet Platz für 25.000 Menschen.

Die Schalungen für die gigantische Moschee Hassan II. an der Küste Casablancas hat die Firma Doka GmbH in Amstetten entworfen. Das Minarett zählt mit 210 Metern zu den welthöchsten, es ist die fünftgrößte Moschee der Welt. Dieses Hunderte Millionen Euro teure Prestigegebäude mit technischen Stückerln wie einem elektrischen Schiebedach steht sinnbildlich für das moderne islamische Königreich Marokko, das seit Jahren systematisch in eine Erneuerung des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems