LINZ. Auf virtuelle Weihnachtsfeiern hatten – nach ungezählten Videokonferenzstunden in diesem herausfordernden Jahr – sehr wenige Betriebe Lust. Doch einige machten aus der Not eine Tugend und nützten die gut gelernten Techniken, um so etwas wie Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.

Etwa die Linzer Sprecher Automation, die erstmals eine virtuelle Weihnachtsfeier für alle 600 Mitarbeiter an zwölf Standorten in sieben Ländern online veranstaltete. Statt des gewohnten Buffets erhielten alle Mitarbeiter "Genussboxen", damit sie sich zu Hause kulinarisch verwöhnen konnten. Durchaus kreativ wurde ein neues "Format" der Weihnachtsfeier versucht: Neben einem traditionellen Jahresrückblick gab es Chatrooms mit verschiedenen Themen, in denen die Kollegen sich austauschen und plaudern konnten. Wie bei einer "echten" Weihnachtsfeier gab es die Cocktailbar, Musiklounge, Seiterlbar und den Nachtschwärmer-Bereich, virtuell und corona-sicher.

"Wir wären nicht Sprecher Automation, wenn wir nicht an unseren Herausforderungen wachsen würden", so Geschäftsführer Erwin Raffeiner.

Eine Anwaltskanzlei engagierte eine Band, um mit ihren Mitarbeitern und Kunden per Livestream einen exklusiven musikalischen Abend mit selbst gebackenen Keksen zu Hause zu erleben. Der Kunststoff-Konzern Greiner mit Sitz in Kremsmünster wollte dezidiert keinen Ersatz für eine richtige Weihnachtsfeier. "Für uns ist das sehr schade, weil die physische Feier für alle immer extrem wertschätzend und ein Highlight war, auf das sich jeder freute", sagte Konzernsprecherin Ute Kliemstein. Die Konzernführung nützte jedoch das vierteljährliche Informationstreffen vergangenen Freitag, um zumindest die Jubilare zu ehren "und ein bisschen festliche Stimmung aufkommen zu lassen". Außerdem bedankte sich die Konzernleitung bei allen Mitarbeitern weltweit mit einem großen Lebkuchenpaket mit weihnachtlichen Köstlichkeiten und 1000 Euro Corona-Prämie für die außergewöhnlichen Leistungen des Jahres.

Auch die Hörschinger Polytec-Gruppe feierte virtuell, zumindest im kleinen Kreis vor allem jener Führungskräfte, die im Covid-Krisenmanagement-Team dabei sind. Rund 30 Mitarbeiter lauschten per Videoschaltung dem Konzernchef, der einen kurzen Jahresrückblick gab und sich für das unermüdliche Engagement bedankte. Einer gewissen Skurrilität habe die Feier dennoch nicht entbehrt, scherzte Sprecher Paul Rettenbacher, weil teilweise Kollegen im selben Gebäude nur durch Büro-Glaswände getrennt auf die Bildschirme starrten und ihr Glas auf ein frohes Fest hoben.

Ulrike Rubasch