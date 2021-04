In deutlicher Sprache auch Richtung Arbeiterbetriebsrat informierte die Münchner MAN-Zentrale die 2300 Mitarbeiter des Werks in Steyr: Die stufenweise Reduktion der Lkw-Montage wurde skizziert. Schon am 12. Mai wird das letzte Sonderfahrzeug vom Band rollen, die Hälfte der 280 Leiharbeiter muss gehen.