MAN Steyr: Klarheit für die Belegschaft soll es im September geben

Ab 2. August geht ein Großteil der Belegschaft des MANWerks in Steyr in einen dreiwöchigen Betriebsurlaub. Dieses Mal ist für viele ein mulmiges Gefühl der Begleiter. Denn wie es für die Belegschaft längerfristig weitergeht, ist für den Einzelnen noch unklar. Aktuell ist die Auslastung gut, MAN und damit das Werk in Steyr profitiert von der guten Marktlage.