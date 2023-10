Lisa Sophie Thoma: Qualität statt Quantität in der digitalen Überfülle

Bastelvideos, die sie als Hobby auf YouTube hochlud, sollten das Leben der damals 28-jährigen PR-Beraterin Lisa Sophie Thoma verändern. Heute ist die Niederösterreicherin eine erfolgreiche Influencerin und Lektorin an sechs Hochschulen. Ihr umfassendes Wissen in Sachen Onlinekommunikation gab sie in ihrem Workshop weiter, dessen Thema sich einem gegenwärtigen Trend widmete: Kurzvideos auf YouTube.