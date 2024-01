Der Pflegeheim-Betreiber "Elfenland – Betreuung & Pflege" ist insolvent. Am Montag wurde am Landesgericht Linz nach einem Eigenantrag das Konkursverfahren über das Vermögen des Vereins eröffnet, wie aus der öffentlichen Ediktsdatei hervorgeht. Am Dienstag wurde Rechtsanwalt Wilhelm Deutschmann als Masseverwalter bestellt.