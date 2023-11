Linzer Blockpit übernimmt Schweizer Mitbewerber

Wachstumsschub für den Softwareentwickler Blockpit: Das in der Linzer Tabakfabrik ansässige Start-up kauft den Schweizer Mitbewerber Accointing. Das bestätigt Blockpit-Mitgründer und -Chef Florian Wimmer den OÖN. Es handle sich um einen "Multi-Millionen-Euro-Deal", sagt Wimmer, ohne eine konkrete Summe zu nennen. Accointing sei von der Größe her ähnlich wie Blockpit. Mit der Übernahme soll der Umsatz der Linzer, der derzeit an der Zehn-Millionen-Euro-Marke kratzt, ebenso verdoppelt werden wie