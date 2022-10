Erstmals seit 70 Jahren ist die Inflation in Österreich mit 10,5 Prozent im September wieder zweistellig. Warum viele Menschen das Gefühl haben, die Preissteigerungen wären sogar noch höher, was die in den aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen oft zitierte „Kerninflation“ ist, und warum Mini- und Mikrowarenkörbe für die „gefühlte Inflation“ wichtig sind, erfahren Sie in unserem Mini-Wirtschaftslexikon.