Letzte Zigarette bald ausgedämpft?

Es klingt absurd, doch der Chef eines der größten Tabakkonzerne, Philip Morris mit den Marken Marlboro, Chesterfield oder L&M, will die Welt "rauchfrei" machen. Jacek Olczaks Konzern plant, mittelfristig keine Zigaretten mehr zu verkaufen. Der Druck kommt vom britischen Gesetzgeber, der bis 2030 auf der Insel klassische Tabakprodukte verbieten will. In der EU ist diesbezüglich nichts bekannt.