Lebensversicherungen: Zinsen steigen mit Verzögerung

Die Verzinsung bei Lebensversicherungen liegt unter der Inflation, war in der Nullzinsphase aber auch klar über null.

Rund 5,4 Milliarden Euro an Prämien haben die Österreicher zuletzt jährlich in Lebensversicherungen eingezahlt. Bei der Gesamtverzinsung hat sich trotz der stark gestiegenen Leitzinsen nicht viel getan, erst in den vergangenen Wochen haben einige Versicherer diese erhöht.