"Immer, wenn große Katastrophenstimmung herrscht, investiert der Kürmayr." Das hat Fritz Kürmayr, Schuhhändler aus Schwertberg mit sechs Filialen in Oberösterreich und einer in St. Valentin, öfter gehört. In Linz hat der Händler jüngst seinen Standort an der Landstraße verlegt und die Verkaufsfläche in der früheren Raiffeisen-Filiale vervierfacht.