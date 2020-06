Österreichs Weinwirtschaft hat durch die Coronakrise vor allem in der Gastronomie schwere Absatzeinbußen erlitten und will jetzt retten, was noch zu retten ist. Um die großen Lagerbestände abzubauen, soll billiger Wein früherer Jahrgänge destilliert und zu Desinfektionsmitteln verarbeitet werden, hieß es gestern bei einer Pressekonferenz der Weinwirtschaft in Wien.