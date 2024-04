Kraus-Winkler: "Es geht die Welt nicht unter"

Wegen des Sturms ist der letzte Skitag der Saison in Oberösterreich in Hinterstoder auf der Höss am Ostermontag ausgefallen. Damit endete eine Saison, die für Oberösterreichs Touristiker "keine einfache" war (siehe oben). Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler sagt allgemein zu den weißen Bändern, die sich vielerorts seit Februar in den Wintersportorten ins Tal gewunden haben: "Es geht die Welt nicht unter, wenn sich nicht alles mehr ums Skifahren dreht." Es ginge darum, hybride