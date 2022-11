Klimawende: "Wir haben unglaublich wenig Zeit"

Das Ende des billigen russischen Gases, hohe Klimaziele, der massiv steigende Strombedarf und viel mehr notwendige Infrastruktur: Es sind große energiepolitische Umwälzungen, die Österreich in Zugzwang bringen. Darin waren sich die Teilnehmer beim "Klimatalk" am Donnerstagabend in den Linzer Promenaden Galerien einig.

Von einer "gigantischen Jahrhundert-Herausforderung" sprach Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) in der Diskussion mit Umweltökonomin Sigrid Stagl von der WU Wien, Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin von Erneuerbare Energie Österreich, Ulrike Rabmer-Koller, Chefin der Rabmer-Gruppe, und Günter Pauritsch von der Austrian Energy Agency.

Die Energiekrise führe einerseits zur Reaktivierung von Kohlekraftwerken und längerem Betrieb von AKWs, sagte Stagl: "Andererseits ist eine Verhaltensänderung nötig und möglich. Wenn wir das klug machen, leidet unser Wohlbefinden nicht." Bei den Emissionen sei man noch gar nicht auf dem Weg Richtung politisches Ziel Klimaneutralität 2040. Dass der Spritverbrauch trotz hoher Preise kaum sinke, sei nicht verwunderlich, sagte Stagl: "Die Strukturen bei öffentlichem Verkehr, Arbeitsplätzen und Wohnorten haben sich nicht verändert. Und Preise wirken nicht so kurzfristig. Es braucht eine gute Kombination aus Preissignalen und Regulierung." Pauritsch sagte, Österreich müsse wegen der Abhängigkeit von Russland in hohem Tempo die Gasimporte diversifizieren, was bei den Klimazielen helfe. Die Erhöhung der Energieeffizienz und den Ausbau der Erneuerbaren müsse man massiv beschleunigen.

„Viele Investoren setzen Projekte nicht um, weil sie nicht wissen, ob das politisch gewollt ist.“ Stefan Kaineder, Umweltlandesrat Bild: Volker Weihbold

Technologien: offen oder klar?

Es sei aktuell etwas leichter, den Menschen den Ernst der Lage bewusst zu machen, weil sich jeder mit Energiekosten beschäftige, sagte Kaineder. Damit die Transformation binnen 18 Jahren gelingen könne, brauche man alle in der Gesellschaft und politische Verantwortung: "Wir haben unglaublich wenig Zeit." Kaineder warf Schwarz-Blau eine "Rhetorik der Sorglosigkeit" vor. Beim Strommix sei in Oberösterreich zwar 85 Prozent erneuerbar, beim Gesamt-Energieverbrauch seien es aber nur 30 Prozent. Der Windkraft-Masterplan müsse von Ausschluss- wieder auf Vorrangzonen geändert werden; für das Vorhaben, 200.000 Photovoltaikanlagen bis 2030 zu installieren, sei man nicht vorbereitet. Es brauche in den nächsten Monaten einen Plan, wie man Transformatoren aufrüste. Viele Investoren setzten Projekte für Pumpspeicher oder Windparks nicht um, weil sie nicht wüssten, ob das politisch gewollt sei und es sich rechnen werde.

Pauritsch: "Es braucht auch Bundesländer-Solidarität." Österreich werde als Industrieland 100 Prozent Strom aus Erneuerbaren nicht schaffen. Ein Politiker eines anderen Landes habe ihm aber gesagt: Warum sollen wir mehr Windkraft bauen, solange Oberösterreich eigene Potenziale nicht nützt?

Prechtl-Grundnig sieht zu wenig Bewegung bei neuen Gesetzen auf Bundesebene. Es brauche "viel, viel mehr erneuerbare Energieträger". Rabmer-Koller forderte schnellere Genehmigungsverfahren und sieht in Energie aus Abwasser große Chancen. Warmwasser verbrauche am zweitmeisten Energie in Gebäuden. "Für das Erreichen der Klimaziele brauchen wir die drei I: Innovation, Investition, Information." Rabmer-Koller plädiert für "Technologieoffenheit", um Innovation nicht zu hemmen. Prechtl-Grundnig hingegen ist für "Technologieklarheit. Wir haben schon sehr viel Technologien, wir müssen in die Gänge kommen."