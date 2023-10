Kleine Südtiroler Fluglinie SkyAlps als Anker für den Linzer Flughafen

An den drei verkehrsstärksten Tagen (so Flughafen-Chef Norbert Draskovits) werde es ab 30. Oktober wieder einen Direktflug von Linz nach Düsseldorf geben. Die Flugzeiten ab Linz sind mit 11.40 Uhr (am Montag und Mittwoch) und 17.40 Uhr am Freitag gelinde gesagt nicht optimal für Geschäftsreisende. Diese bevorzugen Verbindungen am Tagesrand. Dem hält Draskovits entgegen, zu Zeiten als Düsseldorf dreimal täglich (!) angeflogen wurde, wurde eine Verbindung auch etwa um diese Zeit angeboten.