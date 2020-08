Das Leben in Österreich hat sich im Juli wieder verteuert. Die Inflation ist von 1,1 Prozent auf 1,7 Prozent gestiegen, teilte die Statistik Austria gestern, Mittwoch, mit. Größte Preistreiber waren erneut Wohnung, Wasser und Energie ( plus 2,3 Prozent), gefolgt von Restaurants und Hotels (plus 3,3). Allein Mieten wurden im Jahresvergleich um 4,1 Prozent teurer.