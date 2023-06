Kika/Leiner-Pleite: Schock, Frust und die Hoffnung auf neue Jobs

Auch für die rund 50 Mitarbeiter am Leiner-Standort in Wels heißt es Ende Juli Abschied nehmen.

Was bedeutet die Insolvenz für die Kunden? Die Gesellschafter von Kika/Leiner sichern den Kunden auch nach der Eröffnung des Sanierungsverfahrens volle Gültigkeit von Anzahlungen und Gutscheinen zu. Das dürfte der Insolvenzverwalter, zumindest was Gutscheine betrifft, anders sehen: Die Bevorzugung einzelner Gläubiger gibt es im Insolvenzrecht nicht – daher Gutscheine noch schnell einlösen, wie auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) rät. Fix ist, dass in Oberösterreich bis Ende