Kika/Leiner: Es geht um 650 Jobs in Oberösterreich

Die Betriebsräte der insgesamt acht Kika/Leiner-Standorte in Oberösterreich haben bei einer Sitzung am Montag über die aktuelle Lage beraten. Insgesamt warten in Oberösterreich rund 650 Angestellte darauf, wie es bei der Möbelhandelskette weitergeht. Informationen aus der Konzernzentrale sind noch Mangelware, die Verunsicherung ist naturgemäß groß. Auch aus den Gesprächen des neuen Managements mit dem Zentralbetriebsrat kamen am Montag noch keine neuen Erkenntnisse.