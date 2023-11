Zwei Stipendien für internationale Master-Ausbildung vergeben

Liu Yuhong ist seit sieben Jahren für Primetals in Linz tätig, unter anderem als Entwicklerin von Web-Applikationen. David Mühlecker arbeitet für die Unity Austria Unternehmensberatung in Salzburg. Was die beiden verbindet: Sie sind die Gewinner zweier Stipendien für eine berufsbegleitende internationale MBA-Ausbildung. Diese wurden von den OÖN in Kooperation mit der IBSA International Business School Austria vergeben.