Was Unternehmer und Führungskräfte von Extremsportlern lernen können

Das Race Across America: 5000 Kilometer quer durch die USA

Seit 25 Jahren ist Kurt Matzler begeisterter Rennradfahrer. Der gebürtige Südtiroler lebt in Innsbruck und sitzt in der Woche zwischen 15 und 25 Stunden im Sattel – hauptberuflich ist der 54-Jährige Professor für Strategisches Management an der Universität Innsbruck. Seine Radrennen führten ihn schon quer durch Österreich, Italien oder hinauf nach Norwegen.