Nutzen für Mitarbeiter und Kunde: Vier Tipps für den Einsatz von KI

Die Aufregung in den Unternehmen ist groß: Wie wird die künstliche Intelligenz (KI) die Arbeit in den Betrieben verändern? Werden Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren? Und ist die Art und Weise, wie wir die digitalen Werkzeuge einsetzen, im Sinne der Menschen, die sie nutzen? Geht es nach den Experten der Executive Academy der Wirtschaftsuni (WU) Wien, sollten Personalverantwortliche mehrere Punkte beachten, bevor sie digitale Werkzeuge in ihren Unternehmen einsetzen.