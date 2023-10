"Menschen mit Beeinträchtigung wollen arbeiten, nicht nur zuschauen"

Der 13-Jährige Liam Weingartner aus Gunskirchen ist ein richtiger "Gamer": Er spielt für sein Leben gern Computerspiele, am liebsten "Need for Speed", denn er mag schnelle Autos. Er schaut gerne Videos und mag es, mit seinen Schwestern zu musizieren. Das Besondere: Liam bewältigt alle diese Dinge und sein Leben mithilfe eines Computers, den er mit den Augen steuert und über den er lernt und mit seiner Umgebung kommuniziert.