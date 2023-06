Abschlussball: In Wels tanzen heuer erstmals auch die Lehrlinge auf

So ausgelassen wie die Maturanten des Europagymnasiums werden bald auch die Lehrlinge in Wels tanzen.

Auftanzen, Tombola, die Kür von Ballkönig und -königin, Mitternachtseinlage: In den berufsbildenden Schulen und Gymnasien gehört ein Maturaball seit jeher dazu. Heuer wird es eine solche Veranstaltung erstmals in Oberösterreich auch für Lehrlinge geben. Am 9. November findet in der Welser Stadthalle der Lehrabschlussball statt: Organisator ist die Linzer Eventagentur "Ballbox". Ballbox hilft seit 2019 Maturaballkomitees bei der Planung und richtet auch Maturaballmessen aus.