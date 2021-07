Sie kommen aus zwei ganz unterschiedlichen Welten, was sie gemeinsam haben, ist ihre Leidenschaft für Berge und die Natur – und für IT. Bianca Höllmüller stammt aus Pregarten im Mühlviertel, Ashitha Nekkilady aus Mangalore im Süden Indiens. Beide sind als Entwicklerinnen bei Smec mit Sitz in der Linzer Tabakfabrik beschäftigt.