Von der Modeschule an die Spitze der Caritas in der Diözese Passau

Ich war in meinem Leben sehr oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Glück hat eine Rolle gespielt. Auch das gehört zu einer Karriere", sagt Andrea Anderlik. Die Linzerin hat in der Caritas Karriere gemacht und bekleidet seit 2022 den Posten der Direktorin im Caritasverband der Diözese Passau. Dort ist sie für knapp 4000 Mitarbeiter in rund 140 Einrichtungen zuständig.