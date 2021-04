Die Zukunft des Industrie- und Autozulieferkonzerns Miba liegt in weiblichen Händen. Zumindest was Innovationen in neuen Geschäftsfeldern abseits des klassischen Verbrennungsmotors betrifft. Seit Februar leitet Katrin Zorn den Bereich "Future Products" im internationalen Technologie-Kompetenzzentrum der Firmengruppe in Laakirchen. Es handelt sich dabei um einen Innovations-Hub bestehend aus zwei zusammengeführten Entwicklungsabteilungen, den sie selbst aufgebaut hat.