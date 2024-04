Eine, die das Feuer für die Karriere im Tourismus entfachen will

Arbeiten, wenn andere frei haben, also etwa am Abend oder an Wochenenden, sowie die im Vergleich mit anderen Branchen geringere Entlohnung werden oft als Gründe für ein schlechtes Image der Tourismus- und Freizeitwirtschaft genannt. Eine, die sich aktiv dagegen einsetzt und das Feuer für eine Lehre in diesem Bereich entfachen will, ist Daniela Lengauer: Die 27-Jährige aus Leopoldschlag (Bez.