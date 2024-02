"Chancengleichheit geschieht nicht automatisch"

Ein Rundruf bei einigen großen heimischen Unternehmen zeigt, dass der Frauenanteil in den Belegschaften und auch in den Führungspositionen steigt (Beispiele finden Sie unten): Bei der Energie AG lag der Frauenanteil im Geschäftsjahr 2022/23 bei 23,2 Prozent. Bei der Linz AG hat sich der Anteil in den technischen Berufen in den vergangenen zehn Jahren laut eigenen Angaben mehr als verdoppelt, insgesamt arbeiten heute rund ein Viertel mehr Frauen als vor zehn Jahren im Unternehmen.