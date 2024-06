Influencerin Constantly K: "Mein Rat an alle: Tanz aus der Reihe"

Berufseinsteiger, Jobsuchende und Wechselwillige sollten am 20. Juni in die Linzer Tabakfabrik kommen.

Diesen Tag sollten sich Berufseinsteiger, Jobsuchende und Wechselwillige in ihren Kalender eintragen: Am 20. Juni findet in der Linzer Tabakfabrik von neun bis 16 Uhr erstmals das OÖN-Jobfestival "Career & Connect" statt: Dabei dreht sich alles um Karriereperspektiven, Netzwerken und Weiterbildung.