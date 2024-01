IT-Ausbildungen für Firmen in der Coders.Bay in der Linzer Tabakfabrik, eine eigene Jobplattform für Menschen über 45, arbeitsmedizinische und psychologische Beratung für Arbeitnehmer in Firmen. Die Abteilungsleiter der BBRZ-Gruppe nutzten das Personalernetzwerk HR-Lounge diese Woche, einen Teil ihres Angebotes Unternehmen vorzustellen.