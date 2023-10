Das größte Personaler-Netzwerk feiert Jubiläum

Wissen lehrt, Persönlichkeit verbindet": Wie gewöhnlich mit einem Sinnspruch begrüßte Präsident und Gründer Josef Buttinger die Gäste der Jubiläums-Ausgabe des Personaler-Netzwerks HR Lounge – eine Reminiszenz an die erste Auflage, die 2008 in Linz stattfand. Das halbrunde Jubiläum feierten 160 Personalchefs samt Begleitung kürzlich bei einer feierlichen Gala im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien.