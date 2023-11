"Mission 2030": Wie die JKU in sieben Jahren klimaneutral werden will

Rund 23.000 Studierende haben an der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) ihr akademisches Zuhause. Dazu kommen Professoren sowie Mitarbeiter in der Verwaltung, Instandhaltung und so weiter. Kurzum: ziemlich viele Menschen und damit ein großer Bedarf nach Strom für Computer und Beleuchtung, nach Heizungsenergie für Büros und Hörsäle – und irgendwie müssen die Leute auch zur Uni kommen.