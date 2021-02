Wie Lehrlinge und Ausbildner zueinanderfinden

Jugendliche, die vor der Wahl ihres Lehrberufes stehen, haben es derzeit nicht leicht. In der Phase des Fernunterrichts fielen die Besuche in Ausbildungsbetrieben flach. Lehrlingsmessen sind nur digital möglich oder wurden abgesagt. Schnuppertage werden nicht überall angeboten. Wie also finden Lehrbetriebe und Fachkräfte-Nachwuchs zueinander?