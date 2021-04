Technik hat mich immer schon extrem interessiert. Daher wollte ich eine Techniklehre beginnen", sagt Julia Steinmetz aus Rossatz in der Wachau den OÖNachrichten. Im Internet wurde sie schließlich fündig. Die mittlerweile 22-Jährige verließ daher 2017 das Bundesoberstufenrealgymnasium (BORG) in Krems, übersiedelte nach Linz und startete in der Fliegerwerft 3 am Fliegerhorst Vogler in Hörsching ihre Ausbildung zur Luftfahrzeugtechnikerin.