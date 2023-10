Wie "Kollege Roboter" uns hilft, flexibler und stressfreier zu arbeiten

1990 gaben in einer Umfrage des Think Tanks Academia Superior 62 Prozent der Menschen an, dass Arbeit wichtig ist. 2018 waren es noch 48 Prozent. "Die Frage ist, wer macht in Zukunft die Arbeit?", sagt Ronald Pommer: Der Wirtschaftsinformatiker und Ingenieurpsychologe aus Arbing arbeitet an der FH Oberösterreich und berät mit seinem Institut Pro Con Organisationen und Unternehmen im Hinblick auf neue Arbeitsmodelle.