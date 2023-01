Von 100 auf 1,6: Zahl der Bewerbungen geht stark zurück

Im Jahr 2000 hat Daniel Marwan den Personalvermittler epunkt gegründet. Damals gab es keinen Anbieter, der auf die IT-Branche fokussierte und der "die Sprache" der Programmierer und Software-Experten verstand und zielführend vermitteln konnte. Inzwischen ist das Unternehmen, das von Linz und Wien aus gesteuert wird, das größte in der Branche und längst der Konzentration auf IT-Jobs entwachsen. An vier Standorten sind rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, 150 davon in Linz.