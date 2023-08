Ökonom zur Personalsuche: "Nachhaltigkeit ist wichtiges Auswahlkriterium"

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist mit einem großen Aufwand verbunden. Aber sie ist für Unternehmen eine Chance zur positiven Gestaltung einer zukunftssicheren Unternehmensentwicklung in turbulenten Zeiten", sagt Othmar Lehner: Der Ökonom, der aus Hargelsberg (Bez. Linz-Land) stammt, forscht und lehrt an der Wirtschaftsuniversität Hanken in Finnlands Hauptstadt Helsinki an Nachhaltigkeitsthemen.