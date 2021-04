Vielen Jugendlichen an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) wird es derzeit nicht leicht gemacht. Sie hätten heuer in den Sommermonaten wichtige Pflichtpraktika zu absolvieren. Diese sind eigentlich Voraussetzung, um zur Diplom- oder Reifeprüfung antreten zu dürfen. Ähnlich geht es Tausenden jungen Leuten, die in der Ferienzeit etwas dazuverdienen und gleichzeitig wichtige erste Berufsorientierung und -erfahrungen sammeln wollen. Doch ist das in Corona-Zeiten überhaupt möglich?