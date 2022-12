Diese "Worldskills" waren einzigartig: Die Berufsweltmeisterschaften der jungen Fachkräfte fanden heuer pandemiebedingt nicht in Shanghai, sondern über sieben Wochen verteilt an 25 Austragungsorten weltweit statt. 45 Fachkräfte aus Österreich waren am Start, sechs Gold-, zwei Silber- und vier Bronzemedaillen wurden errungen. Einen maßgeblichen Anteil beigetragen haben auch die oberösterreichischen Teilnehmer, die drei Medaillen mit nach Hause nehmen konnten.