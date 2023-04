Auf der Überholspur: Firmenradl will Beschäftigte mobil machen

Um Mitarbeiter zu finden und zu binden, ist ein attraktives Gehalt allein nicht ausreichend: Auch Erleichterungen und Anreize ("Benefits") können, so sie fair gestaltet und für das Unternehmen leistbar sind, einen wichtigen Beitrag leisten. Immer mehr Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern einen fahrbaren Untersatz zur Verfügung: Anders als früher ist dies aber häufig kein Dienstauto, sondern ein Fahrrad. Mehrere Anbieter in Österreich bieten Dienstrad-Leasing für Unternehmen an.