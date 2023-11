Karl Ochsner ist neuer IV-Präsident in Niederösterreich

Der Wärmepumpen-Unternehmer Karl Ochsner lebt in Leonding. (Ochsner)

Karl Ochsner löst, wie von den OÖN bereits vorab berichtet, Thomas Salzer als Präsident der Industriellenvereinigung NÖ (IV NÖ) ab. Der 49-Jährige wurde am Dienstag in einer Vorstandssitzung im Zuge einer ordentlichen Vollversammlung in Tulln gewählt. "Mein oberstes Ziel ist die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Niederösterreich", betonte Ochsner laut Aussendung.