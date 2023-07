Kampf der Handelsmächte China und USA trifft auch Österreichs Wirtschaft

Freundliche Mienen in schwierigen Zeiten: US-Finanzministerin Janet Yellen bei ihrer Ankunft in Peking

Die USA und China drehen in ihrem Handelsstreit an der Eskalationsschraube. "Es geht um nicht weniger als um die technologische Vorherrschaft in den nächsten Dekaden", sagt Gabriel Felbermayr, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, zu den OÖNachrichten: "Für die Weltwirtschaft bedeutet dieser Handelskrieg nichts Gutes." Die hohe Unsicherheit belaste das internationale Geschäft.