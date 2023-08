 Jedes Jahr verschwinden mehr als 3000 Händler vom Markt

In schwierigen Zeiten schauen die Konsumenten genauer, wofür sie ihr Geld ausgeben: Nicht dringend benötigte Käufe werden nach hinten verschoben. Das bekommt derzeit vor allem der Handel zu spüren: Kika/Leiner und Forstinger mussten, wie berichtet, Insolvenz anmelden. Schwer getroffen wird davon auch der Textil- und Schuhhandel: Tally Weijl meldete Insolvenz an, Salamander und Hallhuber schließen ihre Filialen in Österreich.