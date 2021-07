Der Ex-Telekom-Austria-Chef Boris Nemsic, ein gebürtiger bosnischer Kroate, hat den Ausbruch des Jugoslawien-Kriegs 1991 in Wien erlebt. Er erinnert sich an die große Hilfsbereitschaft für geflohene Landsleute, die er auch in seinem Haus aufnahm, und an die vielen Nächte, in denen er mit Freunden auf der TU Wien mit Amateurfunkern in der belagerten Stadt Sarajewo "traurige und glückliche Nachrichten" von den Bewohnern empfangen und weitergeben konnte.