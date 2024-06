Interview mit Stanford-Dozenten: Wie "Design Thinking" Firmen verändert

Anja Svetina Nabergoj und Scott Sanchez – zum ersten Mal in Linz

Die beiden Dozenten der Stanford-Universität, Anja Svetina Nabergoj und Scott Sanchez, waren drei Tage lang zu Gast in Linz. Beim "Design Thinking Bootcamp" der Raiffeisen Innovation School an der JKU zeigten sie, was Unternehmen und der Einzelne von dieser neuen Methode lernen können, welche Probleme Kunden wirklich haben und wie sich daraus Geschäftsmodelle entwickeln lassen.