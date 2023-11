Industrie und Klimaschutz: Großer Teil des Förderkuchens nach Oberösterreich

Drei Milliarden Euro will die Bundesregierung bis 2030 in die Transformation der Industrie Richtung Klimaneutralität stecken. Jetzt wurde die erste Tranche von 157,7 Millionen Euro de facto zugeteilt. Und Oberösterreich bekommt dabei zwei Drittel vom ersten Kuchenstück. Zumindest wenn die Förderkommission den Vorschlägen der Jury folgt, was Formsache sein dürfte.